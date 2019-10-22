СМИ: курды покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии

Формирования курдов проинформировали Вашингтон о том, что покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с условиями соглашения. Об этом сообщает агентство AFP.

По данным информагентства, командир курдов, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии», Мазлум Кобани направил соответствующее письмо об этом вице-президенту США Майклу Пенсу.

Между тем, ранее он заявлял о том, что Соединенные Штаты работают с курдскими отрядами в Сирии в зоне безопасности. По словам Пенса, Вашингтон получил гарантии от курдских формирований об их организованном отходе от турецкой границы.