Переговоры Путина и Эрдогана длятся почти шесть часов

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган беседуют более пяти часов на встрече в Сочи. Выхода лидеров на пресс-конференцию в резиденции Путина «Бочаров Ручей» ожидают порядка 140 российских и иностранных журналистов.

Коллеги из РФ и Турции в ходе переговоров планировали затронуть несколько вопросов. Среди них – турецкая операция «Мирный источник» и создание следующей зоны безопасности в Сирии.

Путин в начале встречи отметил особую важность консультации с Эрдоганом по поводу ситуации в САР. Он выразил надежду на то, что российско-турецкое взаимодействие сыграет свою роль в урегулировании сложных вопросов. По мнению его турецкого коллеги, переговоры позволят обеспечить мир в будущем.