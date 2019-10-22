Российские абитуриенты смогут поступать в вузы через интернет

В России работают над созданием возможности поступления абитуриентов в высшие учебные заведения через интернет. Об этом на форуме «Открытые инновации» в Сколково рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Отобрано более полусотни высших учебных заведений для этого проекта ("Поступление онлайн")», - заявил глава правительства.

Сейчас в России разрабатывают специальный портал, где у абитуриентов будут принимать заявления, обрабатывать результаты экзаменов и, в случае необходимости, принимать апелляции. Начать тестировать сервис планируют следующим летом, а поступать в вуз через интернет, как планируется, станет возможно через пять лет.

Медведев также отметил, что на развитие цифровых технологий в бюджете страны заложено более полутора триллиона рублей. В то же время, по его словам, эта цифра означает повышенные риски. Ни один хакер не должен суметь обрушить банковскую систему страны, подчеркнул премьер.