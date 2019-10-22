В МВД назвали предварительную причину массовой перестрелки в Ростовской области

В ГУ МВД РФ по Орловскому району Ростовской области прокомментировали «Звезде» инцидент со стрельбой в одном из местных хуторов. В пресс-службе ведомства рассказали о причинах возникновения конфликта.

«Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что между местными жителями возник конфликт из-за участков для выпаса скота. По предварительным данным, участники конфликта применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных ранений скончались пять человек, еще двое были госпитализированы», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, трагический инцидент произошел во вторник, 22 октября. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство».