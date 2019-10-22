Гуманитарная миссия: общественники из Франции осмотрели больницу Донецка

В Донбасс приехали представители европейских гуманитарных организаций, несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ. Главная цель общественников - помочь частично восстановить больницу в Донецке. Когда-то на эту клинику были большие планы: она должна была стать инновационным медицинским центром. Но война спутала их.

Гости осмотрели недостроенный корпус больницы. Здание в девять этажей должно было вместить в себя несколько отделений, в том числе кардиохирургию - взрослую и детскую. Строительство началось еще в 2010 году, а в декабре 2014 года здесь уже должны были проводить операции.

В 2015 году во время активной фазы боевых действий во двор больницы прилетела мина. Боеприпас повредил фасад и полностью вывел из строя систему кондиционирования хирургии. Починить ее невозможно - только менять, а поставщики оборудования не могут приехать из-за угрозы санкций.

Однако в больницу приехали Эммануэль и Эстель Лерой. Когда началась война, они помогали Донбассу из Франции: привозили продукты и медикаменты, оплатили несколько операций и теперь хотят попробовать восстановить больничный корпус и запустить его.

«Новая больница, почти законченная. Она очень современная и в будущем позволит спасать жизни десятков детей. Сейчас врачи вынуждены работать в катастрофических условиях», - уверен Эммануэль Лерой.

Европейских гостей сопровождает детский кардиохирург Владислав Конов, который не уехал в 2014 году, а остался оперировать детей, и сейчас ему больно смотреть на дорогостоящее оборудование, которое простаивает.

«Фирмы-поставщики, которые должны были ввести в эксплуатацию это оборудование, уехали на территорию Украины. В Донецке сейчас нет ни одной фирмы, которая бы занималась и поставкой, и введением в эксплуатацию подобной техники», - сокрушается врач.

Местные врачи несколько лет перенимали опыт организации подобных клиник у своих европейских коллег. Они ездили по ведущим центам, чтобы привнести в Донецк все самое лучшее, но пока вынуждены оперировать людей в старых зданиях и на старом оборудовании. Введения корпуса в эксплуатацию ждут и врачи, и пациенты.