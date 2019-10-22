Пять человек погибли в ходе массовой перестрелки в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, в результате которой погибли пятеро человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса («Убийство»).

Предположительно, местные жители произвели несколько выстрелов друг в друга в ходе возникшего конфликта из-за выпаса скота на животноводческой точке. В результате из семи мужчин пятеро погибли, а двое госпитализированы в ближайшую больницу.

В данный момент следователи проводят необходимые оперативные мероприятия. Обстоятельства произошедшего и причастные к трагедии лица устанавливаются.