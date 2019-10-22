Медведев рассказал о грядущей роботизации труда и переквалификации работников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что из-за роботизации труда, которая происходит повсеместно во всем мире, людям необходимо готовиться к серьезной переквалификации.

«Все новое всегда вызывает беспокойство. Я напомню, что страх перед конкуренцией с машинами еще в XVII-XVIII веках приводил к чему? Эти машины просто рабочие старались уничтожать, чтобы не создавать себе конкурентов», - заявил Медведев во время выступления на форуме «Открытые инновации - 2019».

Как он отметил, несмотря ни на что, машины все равно не смогли вытеснить людей и вряд ли вытеснят в будущем.

«Сегодня ученые утверждают, что в ближайшие два года взамен исчезнувших 75 миллионов традиционных рабочих мест на планете появится 133 миллиона новых», - сказал Медведев.

Однако премьер подчеркнул, что необходимость в подготовке к переквалификации все равно имеет место. Медведев заявил, что надо учить специалистов, способных работать с технологиями автоматизации, в том числе с роботами. Низкоквалифицированный же труд, по словам премьера, как раз и должен приобретать «роботизированный» вид.

«Люди должны обладать креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы. Наверное, в этом самая большая сложность. Это требует, в свою очередь, изменений в системе образования», - подытожил Медведев.

Ранее в анапском технополисе «ЭРА» подвели итоги конференции по роботизации. Свои доклады представили доктора и кандидаты технических наук. Ученые обсуждали перспективы развития робототехники, ознакомились с результатами существующих робототехнических комплексов военного и гражданского назначения.