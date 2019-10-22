Кузнецова рассказала о состоянии брошенной в центре Москвы шестимесячной девочки

Найденная на улице в центре Москвы шестимесячная девочка находится в больнице. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, на теле девочки нет следов насилия, ее здоровью ничего не угрожает.

«Вопросов к ее состоянию у докторов нет, но это данные первичного обследования», - уточнила детский омбудсмен.

Она добавила, что ребенок будет оставаться под наблюдением до тех пор, пока не будут найдены родители или другие родственники.

Девочку обнаружили вечером 21 октября на улице Щепкина. По предварительным данным, там ее оставил неизвестный мужчина. Сотрудники правопорядка ведут доследственную проверку по факту произошедшего и разыскивают близких ребенка.