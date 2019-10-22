Синоптики предупредили москвичей о наступающем похолодании

В центральные регионы России в середине текущей недели придет похолодание. Уже в среду, 23 октября, в Москве и Подмосковье термометр покажет 11-16 градусов тепла.

Вместе с похолоданием придут осадки и ветер. В четверг показатели термометров будут равны 9-14 градусам и останутся таковыми до конца выходных. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В других областях РФ, в частности в Нижегородской и Кировской, температура опустится до 4-9 градусов со знаком плюс, но также с дождем и мокрым снегом. В Белгородской, Воронежской и нескольких других областях похолодает к четвергу, 24 октября.