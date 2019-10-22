На переговорах Путина и Эрдогана не обсуждались поставки Су-57
В данный момент ведутся лишь консультации насчет возможных поставок данных машин в Турцию.
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Поставки истребителей Су-57 и Су-35 не обсуждались на переговорах лидеров Турции и России. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Шугаев подчеркнул, что говорить о проведении контактных переговоров о поставках истребителей слишком рано.
Отметим, что на авиасалоне МАКС министру обороны и президенту Турции был представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.