На переговорах Путина и Эрдогана не обсуждались поставки Су-57

Поставки истребителей Су-57 и Су-35 не обсуждались на переговорах лидеров Турции и России. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Шугаев подчеркнул, что говорить о проведении контактных переговоров о поставках истребителей слишком рано.

Отметим, что на авиасалоне МАКС министру обороны и президенту Турции был представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.