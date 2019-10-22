Ученые обнаружили причину неизлечимости рака

Исследователи из Германии и Великобритании нашли причину, по которой онкологические опухоли становятся невосприимчивыми к химиотерапии. По данным ученых, некоторые раковые клетки способны выработать механизм, блокирующий ферроптоз - процесс, в результате которого они гибнут от окисления липидов в составе мембраны.

Ранее уже было выяснено, что молекула глутатионперксидаза 4 (GPx4) способна обращать вспять ферроптоз, действуя как антиоксидант. Ученые разработали лекарства для борьбы с ней, однако многие виды онкологии оставались по-прежнему устойчивы к химиотерапии.

Благодаря новым исследованиям удалось найти еще одну молекулу с подобным действием - FSP1. Она позволяет раковым клеткам выживать даже в отсутствие GPx4, сообщает MedicalXpress.

Для функционирования FSP1 необходим фермент N-мерестоил-трансфераза (NMT). При этом ученые уже разработали препараты для подавления его активности - они предназначаются для блокировки заражения вирусом простуды. С учетом полученных сведений исследователи надеются в ближайшее время создать лекарства, которые помогут эффективнее бороться с онкологией.