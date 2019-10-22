«Тело уже не то»: Шварценеггер рассказал, как чуть не умер

Голливудская звезда и икона бодибилдинга Арнольд Шварценеггер рассказал, как едва не умер на операционном столе. Медики рассчитывали исправить многолетние проблемы с легочным клапаном актера, однако во время шестого по счету хирургического вмешательства организм 72-летнего Шварценеггера дал сбой.

Комментируя инцидент позже, главный Терминатор кинематографа заявил, что больше всего его беспокоило не собственное здоровье, а съемки очередной части франшизы про киборга из будущего, сообщает портал Mirror.

«Чем старше ты становишься, тем труднее. Тело уже не такое прощающее, как раньше. Но нужно просто больше тренироваться и делать больше повторений», - иронично заметил актер, проводя аналогию со спортивным залом.

Сейчас знаменитый культурист и бывший политик вернулся в зал и в свои годы продолжает усиленно тренироваться, чтобы оставаться в форме. Единственное ограничение, которому следует знаменитость, - отказ от жима штанги лежа.