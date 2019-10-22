Мосгорсуд отменил приговор въехавшему в подземный переход в Москве

Московский городской суд отменил приговор въехавшему в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» водителю автобуса. Дело в отношении Виктора Тихонова направили на новое рассмотрение.

Ранее мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и лишили водительских прав на три года.

«Апелляционным постановлением приговор Дорогомиловского суда Москвы в отношении Тихонова от 19 декабря 2018 года отменен», - говорится в заявлении суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тихонова заменена на домашний арест.

Инцидент произошел в декабре 2017 года. По версии следователей, Тихонов потерял управление рейсовым автобусом, выехал на тротуар и ошибочно нажал на педаль газа вместо тормоза. После этого автомобиль влетел в подземный пешеходный переход. В результате четыре человека погибли, более десяти получили травмы.

Тихонов в суде своей вины не признал. По версии водителя и его защитников, автобус находился в неисправном состоянии, а потому предотвратить ДТП было невозможно.