В ЛНР рассказали о поставках западного вооружения в зону конфликта в Донбассе

Обнаружение тайника с боеприпасами и оружием, которое может принадлежать украинским диверсантам, обычная практика для правоохранителей Луганской народной республики. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил бывший представитель Народной милиции самопровозглашенной республики, а теперь военный эксперт Андрей Марочко. Он заявил, что зачастую в таких схронах ополченцы находят боеприпасы западного производства.

«Еще с 2014 года неоднократно нами находились вооружение и боеприпасы стандартов НАТО, которые активно использовались в бывших странах Варшавского договора. Неоднократно при занятии украинских позиций мы находили, помимо питания иностранного производства, оружие и боеприпасы из западных стран. Киев не скрывал, что оружие поступает из стран Прибалтики и из Чехии, причем официальным путем. Скорее всего были и неофициальные поставки», - уверен Марочко.

Украинские военнослужащие используют не только боеприпасы и вооружение из-за рубежа, но и медикаменты, а также специализированное питание и сухие пайки стандартов НАТО. Все это неоднократно находилось в местах ведения боевых действий, добавляет военный эксперт.

Ранее стало известно о том, что в городе Первомайске в Луганской народной республике был найден тайник с оружием и боеприпасами. В числе обнаруженного вооружения оказались гранатомет, пистолет Макарова, несколько мин, более 16 тысяч патронов и огнемет «Шмель». Наполнение тайника может свидетельствовать о его принадлежности сотрудникам украинских спецслужб.