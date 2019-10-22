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Вооруженное ограбление в столичном ресторане попало на видео

Егор Левин
16:35 22.10.2019
На кадрах записи с камер видеонаблюдения показан человек, одетый во все темное и с маской на лице, угрожающий кассиру предметом, похожим на пистолет.
Вооруженное ограбление в столичном ресторане попало на видео
© Фото: Наше Бутово, VK

В Москве вооруженный мужчина ограбил ресторан быстрого питания. Инцидент произошел 21 октября.

На кадрах записи с камер видеонаблюдения показан человек, одетый во все темное и с маской на лице. Он начинает угрожать кассиру предметом, похожим на пистолет, но как только понимает, что тот ничем не может ему помочь, зовет администратора.

Заполучив всю выручку ресторана, грабитель спокойным шагом удаляется прочь. Как видно по кадрам, опубликованным в группе «Наше Бутово» в VK, никто не предпринял попытки его остановить.

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