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Трое рабочих погибли в результате ЧП на руднике «Таймырский»

Егор Левин
16:03 22.10.2019
По факту инцидента будет проведено внутреннее расследование, информация о результатах которого появится по мере выяснения.
Трое рабочих погибли в результате ЧП на руднике «Таймырский»
© Фото: Sebastian Gollnow, Globallokpress

Во вторник, 22 октября, на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель» произошла авария. По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое рабочих.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы. Как сообщает ГМК, по факту инцидента будет проведено внутреннее расследование, информация о результатах которого появится по мере выяснения.

Помимо погибших, также сообщается о нескольких пострадавших. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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