Трое рабочих погибли в результате ЧП на руднике «Таймырский»
По факту инцидента будет проведено внутреннее расследование, информация о результатах которого появится по мере выяснения.
© Фото: Sebastian Gollnow, Globallokpress
Во вторник, 22 октября, на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель» произошла авария. По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое рабочих.
В настоящий момент на месте работают экстренные службы. Как сообщает ГМК, по факту инцидента будет проведено внутреннее расследование, информация о результатах которого появится по мере выяснения.
Помимо погибших, также сообщается о нескольких пострадавших. Обстоятельства происшествия устанавливаются.