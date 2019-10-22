Вылет «ядерных медведей» на патрулирование: кадры с борта Ту-95МС

Телеканал «Звезда» публикует кадры плановых полетов бомбардировщиков Ту-95МС. Самолеты совершили полеты над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

Ту-95 сопровождали истребители Су-35С, а также самолеты ДРЛО А-50. На ряде участков маршрута Ту-95 сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии).

Первый боевой опыт Ту-95 (по кодификации НАТО - Bear (медведь)) получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов. Способен нести новейшие крылатые ракеты Х-101.

Самолет принимал участие в испытаниях самой мощной в истории термоядерной бомбы АН602, которая позже стала известна как «Кузькина мать».