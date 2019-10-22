На Украине заявили о «смерти» Днепра

На Украине забили тревогу из-за погибающего Днепра. В Национальном экологическом совете страны заявили о необходимости комплексной программы по спасению реки.

Проблемы у Днепра начались после того, как на нем появились первые дамбы. Вследствие этого река потеряла собственное течение и способность смывать все то, что в нее попадает. Также на берегах Днепра расположены заводы, связанные с химическим производством, стоки которых ведут в реку.

По словам главы украинского экологического совета Александра Чистякова, сейчас река «стонет» и «умирает». Помимо основного русла, проблемы коснулись и ее притоков: существует около 50 мест, в которых они обмельчали настолько, что уровень воды достигает максимум колена вошедшего в нее человека. Чистяков отметил, что Днепр «цветет всеми цветами радуги». Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

В качестве решения он предложил приведение местных нормативных актов в соответствие с Водным и Земельным кодексами Украины.