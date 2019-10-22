Министр юстиции Польши решил экстрадировать похитившего 11 млрд рублей российского бизнесмена

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро принял решение об экстрадиции в Россию обвиняемого в хищении 11 миллиарда рублей Андрея Чернякова. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 22 октября.

Польский суд уже дважды принимал решение о возможности экстрадиции Чернякова, однако из-за постоянно поступающих материалов приходится рассматривать новые обстоятельства дела.

«Министр юстиции выдал решение о выдаче Андрея Чернякова России», - сообщили ТАСС в окружном суде Варшавы 21 октября.

Временный арест в отношении предпринимателя продлен до 15 декабря 2019 года, добавили там.

Экс-руководителя строительной компании «Космос» Чернякова обвиняют в хищении 11 миллиарда рублей, которые он в 2011 году получил в кредит для строительства Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве и не вернул банку. После возбуждения уголовного дела бизнесмена объявили в розыск по линии Интерпола и в декабре 2017 года задержали в аэропорту Варшавы, где он предъявил поддельный румынский паспорт.