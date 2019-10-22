Офтальмолог рассказал, как не потерять зрение из-за смартфона

Людям, которые вынуждены подолгу смотреть в экраны смартфонов, рекомендуется как можно чаще отрываться от своих гаджетов и глядеть вдаль. Такое заявление сделала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Татьяна Павлова.

Специалист предупредила, что зрение может портиться из-за чтения записей в смартфоне с близкого расстояния, неправильного освещения или позы человека. При этом она добавила, что эксперты до сих пор не могут назвать точное время, которое можно проводить глядя в телефон, не нанося вред зрению.

«До сих пор не установлено, сколько времени можно сидеть за экраном телефона. Это зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза», - сообщила Павлова в эфире «Радио 1».

По словам офтальмолога, синий свет, исходящий от мобильных устройств, способен вызвать макулодистрофию - болезнь, при которой повреждается сетчатка глаза.

Если же проблемы со зрением уже появились, то врач рекомендовала придерживаться режима зрительной нагрузки и не спать рядом со своими гаджетами.

Говоря о ситуации во всем мире, Татьяна Павлова подчеркнула, что эпидемией века можно назвать близорукость. Для профилактики этого заболевания специалист посоветовала посещать офтальмологов.