Тайные боеприпасы: на территории ЛНР обнаружили схрон с оружием диверсантов

В городе Первомайске в Луганской народной республике обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Предположительно, он мог принадлежать диверсантам.

В числе найденного вооружения оказались гранатомет, пистолет Макарова, несколько мин, более 16 тысяч патронов и огнемет «Шмель». Наполнение тайника может свидетельствовать о его принадлежности сотрудникам украинских спецслужб.

Ранее в ЛНР рассказали о подготовке ВСУ к началу постановочных обстрелов рядом с участком разведения сил у населенного пункта Золотое. Для этого в расположение батальона украинских военнослужащих прибыли журналисты, которые займутся съемкой телесюжета о якобы производящихся ополченцами обстрелах.