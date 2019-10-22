Кремль назвал препятствие для встречи в «нормандском формате»

Сроков проведения саммита в «нормандском формате» нет, так как из-за действий одной из сторон невозможно начать подготовку к нему. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ранее «нормандская четверка» согласовала некий комплекс договоренностей.

«Сейчас одна из сторон-участниц допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту», - отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что конкретных сроков для встречи «нет и быть не может», так как позиция президента России Владимира Путина предусматривает подготовку и затем проведение саммита.

«В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон», - добавил он.

Ранее в Донбассе из-за действий Киева не состоялось разведение сил. Отвод войск назывался Кремлем как одно из условий для следующей встречи «нормандской четверки».