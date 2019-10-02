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Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

Наталья Вальханская
22:00 02.10.2019
Владимир Путин заявил, что нельзя снижать доплаты медикам при увеличении доли оклада в зарплате.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Пресс-служба президента России

Владимир Путин принял участие в совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения. Президент России заявил, что при повышении доли оклада медицинских работников, не должны быть снижены другие доплаты. 

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», - сказал президент.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в ответ сообщила, что добиться справедливости при оплате и оклада, и стимулирующих выплат будет возможно, когда будут актуализированы составы профессиональных квалификационных групп медработников и сформированы типовые нормы труда на одну ставку по каждой такой группе.

Минтруд и Минздрав к апрелю 2020 года разработают законопроект, который предоставит правительству полномочия устанавливать требования по отраслевым системам оплаты труда медработников.

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