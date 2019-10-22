В США экстренно госпитализирован бывший президент Джимми Картер

В США госпитализирован бывший президент страны Джимми Картер. Тридцать девятый глава Белого дома оступился в собственном особняке в штате Джорджия и упал, получив при этом перелом шейки бедра. Об этом агентству Associated Press сообщил представитель 95-летнего отставного политика.

Джимми Картер возглавлял Соединенные Штаты Америки с 1977 по 1981 год и дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших американских президентов.

Сообщается, что в последние годы он много и сильно болеет, но продолжает оставаться в силах. Не так давно, пишет агентство, Картер успешно перенес лечение от злокачественной опухоли головного мозга.