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Синергия науки и промышленности: Голикова рассказала о создании образовательных центров

Ян Брацкий
14:38 22.10.2019
При создании новых образовательных центров львиную долю финансирования возьмут на себя частные инвесторы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ

Более 140 миллиардов рублей государство направит на создание и развитие научно-образовательных центров в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сегодня Владимиру Путину доложила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Она сообщила, что бюджетные траты не превысят девяти миллиардов рублей, а все остальное составят частные инвестиции. Президент поинтересовался, в каких регионах будут созданы центры, объединяющие промышленность и науку.

«Неоднократно обсуждали тему создания научных центров в рамках нацпроекта "Наука". Говорили о том, что нужно как можно быстрее сформировать нормативную базу для реализации этих целей, выбрать приоритетные направления и регионы, которые готовы к реализации этих проектов. В каком состоянии эта работа?» - спросил глава государства.

Зампред кабинета министров доложила, что согласно национальному проекту «Наука» предусмотрено создание 15 научно-образовательных центров.

«Инициаторами их создания являются субъекты Российской Федерации, которые видят потенциал от синергии науки, образования и индустриального сектора. И в этой связи мы попробовали в 2019 году, в том числе и с учетом того поручения, которое Вы дали в послании, провести не конкурсный отбор, а пять пилотных регионов, которые наиболее готовы, с тем чтобы отработать на них программы научно-образовательных центров», - отчиталась Голикова перед президентом.

По словам Татьяны Голиковой, к работе в научных центрах будут привлекать исследователей с мировыми именами.

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