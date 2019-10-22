США перебросили тяжелую военную технику в Литву

В Литву на полигон Пабраде прибыл передовой отряд американских солдат и бронетехники: восемь танков «Абрамс» и более 20 БМП «Брэдли». Местом их постоянной дислокации считается штат Техас, но в ближайшие полгода около 500 военнослужащих США будут находиться на территории союзников по НАТО.

Целью прибытия в Литву являются обмен опытом и проведение совместных учений. В ближайшие недели к месту маневров прибудет дополнительная техника из расположенного в Техасе Форт-Худа.

Полигон Пабраде, где пройдут учения, находится в непосредственной близости от белорусской границы.