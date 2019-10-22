Врач рассказала о смертельной опасности аспирина для детей

Прием аспирина детям до 12 лет противопоказан не только при гриппе, но и при любом другом заболевании, вызывающем повышение температуры. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Прием аспирина детям противопоказан. Неважно - при гриппе, или при любой другой температуре. Это никак не связано именно с гриппом», - объяснила врач.

Специалист также напомнила, что при сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты, входящей в состав аспирина, у детей может развиться редкое но тяжелое заболевание - синдром Рея. При позднем диагностировании оно может привести к смерти.

«При синдроме Рея повреждается печень. Причем это повреждение необычно протекает. И никто не ожидает, что у ребенка может такое быть. Поэтому не сразу догадываются проверять печень или исследовать ее», - предупредила Ярцева.

В то же время врач-терапевт подчеркнула, что любое лекарство опасно для здоровья человека в любом возрасте, если оно используется не по назначению.

«Лекарство становится опасным, когда оно не по терапевтической дозировке и когда попадает в руки пациенту не по назначению конкретного лечащего врача», - пояснила Ярцева.

Также врач-терапевт опровергла бытующий среди россиян миф о том, что прием аспирина помогает снизить похмельный синдром. Как объяснила Ярцева, он лишь усиливать токсическое действие на печень.

«Он усиливает токсическое действие, поскольку этот препарат влияет еще и на печень», - предупредила врач.

Сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше срока. Во многих регионах было зафиксировано заболевание в середине октября. Больше всего - в Башкирии и Смоленской области. По данным Всемирной организации здравоохранения, сезонный грипп остается смертельной угрозой для всего человечества. Вирус поражает все органы, но чаще всего основная нагрузка ложится на легкие. Грипп вызывает тяжелые вирусные пневмонии у пожилых и ослабленных людей, которые часто протекают бессимптомно.