У американцев на МКС сломались чайник и плита

Астронавты NASA, находящиеся на Международной космической станции, не могут пользоваться электрической плитой и чайником, потому что они перестали работать в результате короткого замыкания. Об этом во время разговора со специалистами хьюстонского центра управления полетами сообщил командир МКС Лука Пармитано.

Он добавил, что из-за этого астронавтам пришлось воспользоваться кухней российского сегмента станции, находящейся в модуле «Звезда». Пармитано попросил специалистов как можно скорее решить возникшую проблему.

На данный момент на МКС находятся шесть человек: россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Джессика Меир (18 октября 2019 года они совершили первый в истории парный «женский» выход в открытый космос), Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.