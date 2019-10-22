В США назвали главную причину Судного дня

Мощный электромагнитный импульс представляет для США большую угрозу, чем ядерное оружие или природные катаклизмы, поскольку он способен вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления.

«Электромагнитное нападение станет Судным днем для нации», - сообщается в докладе комиссии Конгресса США.

Электромагнитный импульс является одним из поражающих факторов ядерного взрыва. Мощный поток излучения может быть также вызван и другими причинами, например вспышкой на Солнце. На исправление полученных повреждений потребуется несколько лет, при этом они станут причиной нехватки воды, пищи и могут вызвать общественный коллапс. Основной причиной смертности станут голод, болезни и социальный крах.

В частности, на восстановление мощных трансформаторов в магистральных энергосетях могут потребоваться годы или десятилетия, если разрушения будут носить глобальный характер.

Отсутствие воды может привести к смерти человека уже через три или четыре дня. Если будет отключено централизованное снабжение, то население будет вынуждено брать воду для питья и бытовых надобностей из водоемов. Однако, отмечает RealClear Defence, стоит учитывать, что большая часть поверхностных вод загрязнена промышленными отходами и патогенами. При ее употреблении могут возникнуть серьезные заболевания.

Отсутствие энергии также является смертельно опасным для существующей сегодня «электронной» цивилизации США. Мощное электромагнитное воздействие на электростанции и распределительные сети может вызвать гибель 90% населения страны, согласно самому пессимистичному прогнозу.