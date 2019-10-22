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«Востребованные консультации»: Путин оценил приезд Эрдогана в Сочи

Ян Брацкий
13:41 22.10.2019
В рамках двусторонней встречи президентов России и Турции, которая проходит в эти часы в Сочи, стороны обсудят обстановку в Сирии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: zhengsiyuan, XinHua, Globallookpress

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Сирии острой и на этом фоне приветствовал готовность своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить обстановку в арабской республике в контексте военной операции Анкары.

Глава Турции прибыл в Сочи сегодня и сейчас встречается с Владимиром Путиным за закрытыми дверями. Ранее в Кремле заявили, что при деэскалации в Сирии должны быть учтены интересы всех групп населения. 

«Ситуация в Сирии острая, на этом фоне консультации с президентом Турции Эрдоганом очень востребованы» - заявил российский лидер.

С 9 октября Анкара проводит на севере арабской республики военную операцию «Источник мира». Главной ее целью Эрдоган называет борьбу с курдскими формированиями и террористами. 

Вскоре истекает 120-часовое прекращение огня, о котором официальные Анкара и Вашингтон договорились 17 октября. За это время курдские подразделения должны были отойти на безопасное расстояние.

Несоблюдение этого условия, по заявлению Реджепа Тайипа Эрдогана, станет основанием для возобновления операции «Источник мира».

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