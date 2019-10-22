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МИД РФ оценил перспективы переговоров с Украиной по газу

Ивана Живкович
13:33 22.10.2019
Контракт между странами перестает действовать с 1 января 2020 года.
МИД РФ оценил перспективы переговоров с Украиной по газу
© Фото: Globallookpress

Прошедшие в сентябре 2019 года в Брюсселе трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины после окончания действия контракта дают повод для «сдержанного оптимизма». Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, чтобы понять перспективы дальнейшего взаимодействия, стоит дождаться итогов переговоров. Ожидается, что следующая встреча по этому вопросу пройдет 28 октября.

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной заканчивается 31 декабря 2019 года. Киев настаивает на заключении нового договора по европейскому праву и с новым оператором. Москва заявляет, что если Украина не успеет имплементировать европейское законодательство до конца года, то продление контракта с Россией будет для страны единственным выходом.

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