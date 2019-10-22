В МИД РФ назвали условие переговоров по морской границе с Украиной

Хорошей основой для переговоров Москвы и Киева по морскому разграничению станет признание Крыма российским. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Ранее Украина предложила «принудительно» устроить переговоры с Россией по установлению морской границы. В интервью РИА Новости Руденко высказал предположение о том, что, скорее всего, под этим Киев имеет в виду статью 298 Конвенции 1982 года. В ней идет речь о согласительной процедуре, условием которой является отсутствие нерешенного спора, который касается суверенитета или других прав на материковую или островную территорию.

«Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами», - подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. За эту идею на всеобщем референдуме высказалось большинство жителей полуострова. Украина и страны Запада не признают итоги голосования. Киев по-прежнему продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва все обвинения отвергает, настаивая на том, что референдум был проведен в соответствии с нормами международного права.