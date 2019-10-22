Постпредство РФ при НАТО посоветовало Альянсу купить учебники вместо арктической формы

Постоянное представительство Российской Федерации при НАТО дало рекомендации Североатлантическому альянсу. В частности, представители РФ посоветовали купить учебники по истории Второй мировой войны вместо арктической формы для проведения операций при экстремально низких температурах.

«Агентство по закупкам НАТО заказало зимние камуфляжи (78 тысяч комплектов) и одежду для холодной погоды (70 миллионов евро) для зимних операций при -40°C. Чтобы доказать исключительно оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит купить книги по истории Второй мировой войны, например про Сталинград?», - говорится в сообщении Постпредства РФ в Twitter.

На официальном сайте Агентства по закупкам НАТО (NSPA) можно ознакомиться с текстом упомянутой заявки. Ведомство находится в поисках поставщика 78 тысяч комплектов зимней камуфляжной формы, используемой при минус для прикрытия обычной формы и рюкзаков.

© Russians at NATO twitter

Ранее в Пентагоне заявляли, что намерены изменить стратегию поведения в Арктике, вызванной необходимостью противостоять укреплению российских и китайских позиций в регионе.