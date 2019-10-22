Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 17 человек

Число погибших в результате обрушения дамбы на золотом прииске под Красноярском выросло до 17 человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ранее сообщалось о 15 погибших в результате трагедии.

«К данному моменту обнаружены тела еще двух погибших человек из числа без вести пропавших рабочих, трое по-прежнему числятся без вести пропавшими», - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

ЧП в золотодобывающей артели произошло в минувшую субботу в 02:00 по московскому времени. В результате прорыва дамбы, которая была сооружена с нарушениями технологии, оказались затоплены два общежития с рабочими артели. На месте трагедии сначала были обнаружены тела 15 погибших. Еще 27 человек доставили в больницы с многочисленными травмами.

Накануне суд взял под стражу начальника артели и мастера участка. По данным следствия, они осознавали всю опасность размещения рабочих в зоне вероятного затопления. Расследованием инцидента в Красноярском крае занимаются следователи СК России.