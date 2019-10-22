В Кремле оценили возможность возобновления операции Турции в Сирии

Россия намерена сопоставить информацию с планами о продвижении политического урегулирования в Сирии во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник, 22 октября, президент России Владимир Путин и турецкий лидер проведут переговоры. Мероприятие пройдет в Сочи. Главной темой разговора станет Сирия, где в настоящее время военные Турции проводят операцию против курдских отрядов.

«Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции, сопоставить эту информацию с общими планами о продвижении политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике», - отметил Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле назвали «жестким» обмен заявлениями между США и Турцией по Сирии.

«Мы с вами являемся свидетелями обмена весьма жесткими заявлениями между Соединенными Штатами и Турцией. Поэтому Путину есть о чем поговорить со своим турецким коллегой», - добавил Песков.

По его словам, лидеры обеих стран всегда используют встречи, чтобы «сверить часы» по двусторонним делам.

Вместе с тем Песков оценил возможность возобновления Турцией военной операции в Сирии, после того как была достигнута договоренность с США о временном прекращении огня. Пресс-секретарь российского президента сделал акцент на том, что это был не договор.

«Сегодня произойдет обмен информацией между двумя президентами - Турции и России. После переговоров будет пресс-конференция, на которой они, наверное, внесут ясность», - объяснил Песков.

Кроме того, вопрос о нахождении военнослужащих Турции следует решать сирийским властям, отметил он. Что же касается российских военных, то они находятся на территории Сирийской Арабской Республики (САР) с разрешения официального Дамаска.

Накануне Эрдоган пригрозил возобновлением боевой операции «Источник мира» на границе с Сирией. С таким заявлением он выступил на брифинге перед вылетом в Сочи.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. На международной арене Анкара представила свои действия как попытку окончательно решить вопрос с радикальными исламистами и курдскими боевиками. Позже, 17 октября, вице-президент США Майк Пенс заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре стороны достигли договоренности о прекращении огня в Сирии.