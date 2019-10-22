Посольство Ирана опровергло информацию о гибели дочери посла в Москве

Информация о гибели Арефех Санаи, дочери иранского посла Мехди Санаи, не соответствует действительности. Об этом сообщили «Звезде» в посольстве Ирана в Москве.

Речь идет об информации, которая появилась в СМИ накануне. Согласно ей, 28-летняя девушка якобы выпала из окна.

Также сообщалось, что Арефех наблюдалась у психолога. Официального подтверждения этому нет.