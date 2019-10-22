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Президент Турции Эрдоган прилетел в Сочи

Ян Брацкий
12:57 22.10.2019
Президент Турции планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить ситуацию в Сирии.
Президент Турции Эрдоган прилетел в Сочи
© Фото: пресс-служба президента России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи. В курортной столице России у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудят ситуацию в Сирии в контексте военной операции Анкары на севере арабской республики.

Перед полетом в Россию Эрдоган напомнил Вашингтону о необходимости исполнения взятых на себя обязательств по отводу курдских подразделений в безопасную зону. В противном случае Турция оставляет за собой право возобновить операцию «Источник мира».

Речь идет о договоренностях Анкары и властей США о 120-часовом прекращении огня. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились 17 октября. 

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