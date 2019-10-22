Президент Турции Эрдоган прилетел в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи. В курортной столице России у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудят ситуацию в Сирии в контексте военной операции Анкары на севере арабской республики.

Перед полетом в Россию Эрдоган напомнил Вашингтону о необходимости исполнения взятых на себя обязательств по отводу курдских подразделений в безопасную зону. В противном случае Турция оставляет за собой право возобновить операцию «Источник мира».

Речь идет о договоренностях Анкары и властей США о 120-часовом прекращении огня. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились 17 октября.