Эрдоган назвал условия для возобновления операции «Источник мира» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновлением боевой операции «Источник мира» на границе с Сирией. С таким заявлением он выступил сегодня на брифинге перед вылетом в Сочи, где у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Сирии в контексте военной операции Анкары.

«Если обещания США перед нашей страной не будут выполнены, мы продолжим нашу операцию с гораздо большей решимостью», - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Эрдоган имеет в виду договоренности с официальным Вашингтоном по выводу курдских формирований с северо-востока Сирии в течение 120 часов. Об этом стороны договорились 17 октября.

Подводя промежуточные итоги спецоперации турецкой армии, Эрдоган заявил о 775 убитых боевиках и 160 приграничных населенных пунктах, взятых под контроль. При этом он отметил, что все свои действия по борьбе с терроризмом согласовал с Кремлем.

О начале операции «Источник мира» турецкий президент объявил 9 октября. В тот же день ВВС Турции приступили к бомбардировкам позиций курдских ополченцев и боевиков запрещенного в России «Исламского государства»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещена в РФ