СМИ: боевики ИГ* используют TikTok для привлечения подростков

Террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство»* используют популярную социальную сеть TikTok как инструмент для подбора кадров. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на разведывательное агентство по социальным медиа Storyful, которое провело соответствующее исследование.

Компания выяснила, что боевики размещают на этой платформе видеоролики различного содержания: исполнение гимнов «Исламского государства»*, видео уничтоженных террористами объектов и людей.

Одна из таких записей, как говорится в отчете Storyful, набрала 68 лайков, а на другой аккаунт, связанный с ИГИЛ*, подписались 1000 пользователей.

«Рифма, ритм, запоминающиеся стихи, резкая, яркая подача - все это привлекает молодежь. Кроме того, поданная в таком виде информация лучше запоминается и сохраняется в коллективной памяти. Этот метод распространения идеологии ИГИЛ* гораздо эффективнее проповедей или богословских трактатов», - считает эксперт по экстремизму Оксфордского университета Элизабет Кендалл.

Всего разведывательное агентство по социальным медиа выявило около двух десятков учетных записей, так или иначе связанных с террористами. Попавшие под подозрение аккаунты были сразу же удалены.

Владелец компании TikTok сообщил, что для курирования контента и защиты от подобных ситуаций по всему миру работают тысячи модераторов.

TikTok - относительно новая социальная сеть. Она появилась в 2016 году и сразу же завоевала популярность среди молодых людей. Платформа позволяет создавать короткие музыкальные видео с различными спецэффектами, выходить в прямой эфир и обмениваться сообщениями. Кроме того, любое видео из TikTok можно сохранить на телефон, а затем разместить в другой социальной сети. По последним данным, приложением пользуются около 500 миллионов человек из 150 стран мира.

*ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ