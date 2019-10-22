«Это жизнь»: Ягудин отреагировал на информацию о болезни Заворотнюк

Российский фигурист Алексей Ягудин прокомментировал ситуацию с актрисой Анастасией Заворотнюк, информацию о состоянии которой ее семья держит в секрете.

По словам 39-летнего фигуриста, то, что близкие артистки не хотят разглашать информацию, является их правом.

«Ну не хотят, чтобы эта тема муссировалась. Это их абсолютное право. Я как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь», - отметил он.

Ягудин пожелал Заворотнюк и ее супругу Петру Чернышеву «выдержать то, что сейчас происходит», сообщает сайт «Комсомольской правды».

Ранее дочь актрисы Анна объяснила, что ее семья не желает общаться с журналистами и «хайповать» на состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня». Девушка очень эмоционально отреагировала на замечание одного из комментаторов, который предположил, что длительное молчание близких и представителей Заворотнюк на фоне слухов о ее болезни - попытка создать искусственный ажиотаж вокруг ее личности. Анна Заворотнюк в ответ написала, что семья хочет жить спокойно и обеспечить счастье своей матери, а остальное неважно.

Информация о том, что у Анастасии Заворотнюк якобы диагностировали рак мозга, стала появляться в СМИ около месяца назад. Родственники и друзья актрисы эти сообщения никак не комментируют.