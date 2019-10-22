Москвичей предупредили о закрытии Каховской линии метрополитена

Каховская линия Московского метрополитена будет полностью закрыта для пассажиров с 26 октября. Причина - строительство Большой кольцевой линии. Столь кардинальные меры вызваны необходимостью скорейшей реконструкции и технического переоснащения станций и тоннелей для их последующей интеграции в состав Большой кольцевой линии метро.

Для удобства пассажиров будет курсировать прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций метро.

«Станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" вновь откроются для пассажиров Московского метрополитена уже в составе Большой кольцевой линии. На время закрытия пассажиры смогут пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевский линии метро», - говорится в сообщении на сайте московского транспорта.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться регулярными маршрутами наземного городского транспорта. Временные трудности могут испытывать и автомобилисты столицы. Им напоминают, что с 26 октября в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово изменится схема движения: приоритет получит городской общественный транспорт.

Каховская линия была открыта для москвичей и гостей столицы в 1969 году и сегодня из-за большой загруженности нуждается в масштабном обновлении. Помимо косметического ремонта платформ, рабочие модернизируют системы, отвечающие за безопасность пассажиров. После окончания реконструкции интервалы движения поездов значительно сократятся, а их количество увеличится.