Экс-сенатор устроила побег от тюремщиков в духе Джеймса Бонда: видео

В Колумбии экс-сенатор Аида Мерлано, приговоренная к 15 годам лишения свободы за преступления по предварительному сговору, коррупцию, связанную с проведением выборов, а также за незаконное владение оружием, сбежала во время посещения стоматолога.

Ее привезли из тюрьмы под охраной под предлогом острой зубной боли. В момент приема к зданию клиники подъехал мотоциклист, затем сверху спустилась веревка, по которой съехала женщина в белом, села на мотоцикл и умчалась.

Сейчас Аиду Мерлано ищут правоохранители, сообщает Национальный институт исправительных и уголовно-исполнительных учреждений.