Украинские журналисты обратились за помощью к лидерам стран ЕС из-за цензуры

Сразу три украинских телеканала провели в прямом эфире акцию протеста. Журналисты «112 Украина», NewsOne и ZIK начали утреннее вещание, заклеив рты черными лентами. Их молчание продолжалось ровно 30 минут. Это был знак протеста в ответ на гонения, которым подвергся канал «112 Украина». Власти лишили его лицензии на цифровое вещание, но он продолжил работу в интернете, по кабельным сетям и через спутник.

Кроме этого журналисты обратились с открытым письмом к лидерам стран Европейского союза, главам руководящих органов ЕС и профильных международных организаций с просьбой о помощи в защите свободы слова на Украине.

Позже стало известно, что молчаливый протест не помог. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подал в Окружной административный суд Киева иск о лишении лицензии телеканала NewsOne, который также участвовал в сегодняшней акции.