СМИ: в Москве погибла дочь посла Ирана

В Москве погибла Арефех Санаи, дочь посла Ирана Мехди Санаи. По данным СМИ, 28-летняя девушка выпала из окна.

По неофициальной информации, Арефех Санаи проживала в российской столице четыре месяца. Ее обнаружили мертвой возле дома.

В настоящее время правоохранители устанавливают причину смерти девушки. По предварительной информации, Арефех наблюдалась у психолога. Информацию о ее гибели сообщает паблик «112».

Между тем в посольстве Ирана в России полностью опровергли данную информацию.