СМИ: в Москве погибла дочь посла Ирана
По предварительной информации, Арефех наблюдалась у психолога. Ее обнаружили мертвой возле дома.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В Москве погибла Арефех Санаи, дочь посла Ирана Мехди Санаи. По данным СМИ, 28-летняя девушка выпала из окна.
По неофициальной информации, Арефех Санаи проживала в российской столице четыре месяца. Ее обнаружили мертвой возле дома.
В настоящее время правоохранители устанавливают причину смерти девушки. По предварительной информации, Арефех наблюдалась у психолога. Информацию о ее гибели сообщает паблик «112».
Между тем в посольстве Ирана в России полностью опровергли данную информацию.