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СМИ узнали о планах Украины передать Китаю технологию производства Ан-225 «Мрия»

Ян Брацкий
11:36 22.10.2019
Ранее компания «Мотор Сич» уже уступила Пекину технологию производства авиационного двигателя Д-18Т.
СМИ узнали о планах Украины передать Китаю технологию производства Ан-225 «Мрия»
© Фото: Ирина Александрова, РИА Новости

Китай может получить ключевые технологические наработки по самому крупному в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия». Это произойдет в случае достижения соответствующих договоренностей с украинским конструкторским бюро «Прогресс» имени академика А. Г. Ивченко.

Ранее компания «Мотор Сич» уже уступила Пекину технологию производства авиационного двигателя Д-18Т. В Поднебесной такое сотрудничество приветствуют и рассчитывают, что, получив в свое распоряжение ключевые технологические наработки, сумеют продвинуть национальную военно-транспортную авиацию на новый уровень, а также сэкономить китайским авиастроительным предприятиям огромное количество времени, людских и финансовых ресурсов на исследование и разработку транспортных самолетов, сообщает китайское издание Sohu.  

Ан-225 «Мрия», разработанный и сконструированный ОКБ им. О. К. Антонова во времена Советского Союза, впервые оторвался от взлетно-посадочной полосы аэродрома 21 декабря 1988 года. Лайнер до сих пор является крупнейшим самолетом из когда-либо созданных. Максимальная взлетная масса крылатого исполина достигает 640 тонн, а при длине 84 метра размах его крыльев составляет около 88 метров. Самолет способен поднять в воздух 250 тонн груза. На сегодняшний день в мире существует единственный летный экземпляр Ан-225.

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