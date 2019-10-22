Брызги крови и беспорядок: СК показал кадры с места двойного убийства в Новой Москве

Кадры из дома в Новой Москве, в котором неизвестный совершил двойное убийство, опубликовал Следственный комитет РФ.

Как видно в ролике, помещение забрызгано кровью. При этом в одной из комнат стоят двухъярусные кровати. Ранее один из местных жителей предположил, что хозяева могут сдавать здание внаем, а внутри может располагаться хостел.

Видео было размещено на YouTube.

Двадцать второго октября неизвестный убил двух человек. Еще четверо получили ранения. Происшествие случилось в одном из домов в деревне Дудкино. Следователи уже задержали подозреваемого в преступлении, возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, злоумышленник пришел к соседям, чтобы взять деньги в долг. После отказа он устроил поножовщину. Не исключено, что преступник страдал от наркозависимости.