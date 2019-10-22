На месте прорыва дамбы под Красноярском найден сейф с золотом

В районе разрушенной дамбы добывающей артели в Красноярском крае обнаружен сейф с золотом. Об этом сообщили сотрудники Следственного комитета России, работающие на месте происшествия. Ранее стало известно, что запертый сейф обнаружили во время разбора завалов в одном из технологических помещений.

«Следственно-оперативной группой проведено вскрытие сейфа, внутри которого обнаружено девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Трагедия в Красноярском крае случилась в минувшую субботу в 02:00 по московскому времени. На реке Сейбе произошло последовательное разрушение пяти дамб технологического водоема. Все сооружения, как выяснилось позже, были возведены незаконно и с нарушением технологии.

Хлынувшие на рабочий поселок потоки воды вперемешку с камнями и грязью затопили два общежития, в которых спали сотрудники артели. Пятнадцать человек погибли на месте, 27 получили тяжелейшие травмы, еще пятеро числятся в списках пропавших без вести.

Накануне суд арестовал на два месяца генерального директора золотодобывающей артели Максима Ковалькова. Расследование трагедии продолжается.