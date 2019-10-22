Асад посетил освобожденный от боевиков город Хубейт

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад побывал в городе Хубейт провинции Идлиб.

Населенный пункт был освобожден правительственными войсками от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* 11 августа, сообщает РИА Новости. Отмечается, что сирийский лидер встретился с военными.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Он начался с антиправительственных выступлений и впоследствии перерос в гражданскую войну.

В конфликт было вовлечено огромное количество сторон, в том числе курды, радикалы-исламисты, включая представителей ИГИЛ*, а также много стран.

В сентябре 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к Москве с просьбой об оказании военной помощи. В декабре 2017 года было объявлено о разгроме террористической организации «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ