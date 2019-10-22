Октябрьский снег застал врасплох жителей Иркутска

В ночь на 22 октября в Иркутске выпал первый в этом сезоне снег. За несколько часов автодороги и тротуары города покрылись наледью, что привело к серьезному транспортному коллапсу.

Автомобили, водители которых еще не успели поменять резину, скользили по льду и съезжали в кюветы. На одной из улиц произошло массовое ДТП - столкнулись сразу 11 транспортных средств. Из-за аварий на дорогах образовались многокилометровые пробки.

А некоторым жителям, чтобы вовремя приехать на работу, пришлось толкать забуксовавший на ледяной корке автобус.

Коммунальные службы к внезапно выпавшему снегу оказались не готовы. На улицы города вывели порядка 260 машин спецтехники. На региональные трассы правительство региона обещало направить дополнительные средства.