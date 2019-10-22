Спасатели Норвегии оценили положение подавшего сигнал SOS экипажа с российского судна

Ситуация с подавшим сигнал SOS российским ледоколом стала менее экстренной. К настоящему времени экипажу удалось перезапустить два из четырех главных двигателей, в связи с чем они способны маневрировать. Об этом «Звезде» сообщили в Центральном управлении службы спасения Норвегии.

«Они находятся далеко от берега и пока не хотят эвакуировать команду в данный момент. В пути находятся два буксирных спасательных судна Норвегии, чтобы помочь отшвартовать российский ледокол в порт, если это будет необходимо, когда погода наладится», - отметили в службе.

К настоящему времени никаких сообщений о пропавших или раненых членах экипажа не поступало.

Двадцать второго октября российский ледокол, находящийся у берегов Норвегии к западу от города Олесунн, подал сигнал SOS. На борту судна находятся 33 человека. В настоящее время в данном районе бушует шторм.